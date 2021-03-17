Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії АstraZeneca. Цю вакцину також використовують в Україні.

У ВООЗ переконують, що переваги вакцини компанії AstraZeneca переважують її ризики.

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Нагадаємо, деякі країни Європейського Союзу тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca COVID-19 як запобіжний захід через повідомлення про рідкісні порушення згортання крові у людей, які отримали вакцину. Інші країни ЄС, розглянувши ту ж інформацію, вирішили продовжувати використовувати вакцину у своїх програмах імунізації.

У ВООЗ заявили, що в рамках кампаній вакцинації країни зазвичай сигналізують про потенційні побічні ефекти після щеплення. Однак "це не обов’язково означає, що події пов’язані з самою вакцинацією, але їх розслідування — хороша практика".

Вакцинація проти COVID-19 не призведе до зменшення захворюваності та смертності від інших причин. Відомо, що тромбоемболічні ускладнення трапляються часто. Венозна тромбоемболія є третім за поширеністю серцево-судинним захворюванням у світі,

– додали у пресслужбі ВООЗ.

До слова, ВООЗ регулярно контактує з Європейським агентством з лікарських засобів та регуляторними органами у всьому світі, щоб отримати останню інформацію про безпеку вакцин COVID-19.

Відмова країн Європи від вакцини AstraZenecа: основне

Раніше одразу 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів. Це: Німеччина, Франція, Італія, Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія.

Водночас розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал