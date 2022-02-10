Важливо знати всім батькам: знайшли ще один поширений фактор, який викликає депресію у дітей

Це переважно стосується молоді, яка живе в районах з високою соціальною нерівністю. Проблеми спостерігаються як у дітей бідних батьків, так і у школярів із заможних сімей.

Депресія у підлітків

За даними ВООЗ, різні психічні розлади, включаючи депресію, тривожність та поведінкові порушення, спостерігаються у кожного сьомого підлітка 10 – 19 років. Ці особливості часто призводять до найтяжчих наслідків, зокрема самогубств. При цьому суїцид – четверта за значущістю причина смертей віком 15 – 19 років.

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Експерти ВООЗ закликають боротися із порушеннями психічного здоров'я у підлітковий період. Тому що неблагополуччя у цьому віці негативно впливає на людину протягом усього її життя, обмежуючи можливості для повноцінного розвитку.

Нерівність викликає депресію

Канадські вчені дійшли висновку, що підлітки, які ходять до шкіл у районах з високою нерівністю доходів, частіше страждають від депресії, ніж тінейджери, що проживають у районах з низькою нерівністю доходів.

Крім самого факту бідності, який сам по собі не додає радості життя, великий розрив у доходах у багатих та бідних сімей, діти з яких навчаються в одній школі, надає несприятливий вплив на психіку підлітків, включаючи почуття неповноцінності та відсутність почуття власної гідності, що у своє чергу призводить до депресії.

Як відбувалось дослідження

Важливо! Причому ці наслідки можна простежити як в учнів із сімей із низьким доходом, і у дітей заможних батьків.

Вчені проаналізували відповіді 61 642 школярів із 43 канадських округів. Були вивчені дані досліджень вживання канабісу, ожиріння, психічного здоров'я, фізичної активності, алкоголю, куріння та малорухливого способу життя дітей.

Вчені припустили, що нерівність доходів також призводить до цькування серед юнаків. Дівчатка, за їхніми словами, зазвичай частіше приймають ситуацію різниці можливостей, але при цьому у них не так часто розвивається депресія. Хлопчики ж схильні виявляти агресивну поведінку, стаючи аб'юзерами чи жертвами.

Що робити

Дослідники закликають громадськість замислитися над результатами роботи, бо більшу частину дня діти проводять саме у школі. Це не означає, що треба повертатися на той час, коли бідні діти ходили до шкіл для бідняків, а багаті – до елітних закладів. Вчені відзначають, що різноманітність у доходах та расовому походженні загалом корисна для підлітків. Але при цьому дітям потрібна підтримка дорослих, щоб упоратися з депресією та низькою самооцінкою.