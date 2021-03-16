Вбивча чистота: встановили одну з причин передчасних пологів

Побутова хімія може підвищувати ризик передчасних пологів. Зокрема, хімічні речовини, які називаються полібромованими дифеніловими ефірами (ПБДЕ), які застосовують як вогнезахисне просочування в таких предметах, як меблі і килими.

Суть дослідження

Для дослідження дослідники проаналізували зразки крові понад 3500 вагітних жінок, в тому числі й 184 жінок чиї діти народилися раніше терміну, на предмет вмісту в крові ПБДЕ. Майже у всіх були виявлені рівні ПБДЕ в крові. Залежно від рівня жінок розділили на 4 групи.

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Після обліку інших факторів ризику для передчасних пологів — таких, як етнічна приналежність, вік і куріння під час вагітності, дослідники виявили, що жінки з високим рівнем ПБДЕ мали 75% більше шансів на раптові ранні пологи, в порівнянні з жінками з найнижчими рівнями цих ефірів.

Який рівень є критичним

Дослідження показало, що жінки з концентрацією ПБДЕ вище 4 нанограмів на мілілітр крові приблизно в 2 рази частіше народжували раніше через кесарів розтин або штучні пологи через побоювання з приводу безпеки матері або дитини.

Дослідники не виявили підвищеного ризику передчасних пологів у жінок з рівнем ПБДЕ нижче цього рівня.

Антипірени можуть значно впливати на пологи, навіть якщо вплив відбулося на ранніх термінах вагітності,

– сказав провідний автор дослідження Морган Пелтьер.

За даними вчених, попри те, що хімічні речовини ПБДЕ використовують з добрими намірами, вони можуть становити серйозну проблему для здоров’я, яка може мати довгострокові наслідки для дітей.

передчасні пологи є основною причиною смерті новонароджених і пов'язані з довгостроковими неврологічними розладами, зокрема провокують церебральний параліч, шизофренію і проблеми з навчанням.