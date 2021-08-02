Коронавірус не вбудовується в ДНК
Остаточні висновки зробили вчені з Квінслендського університету, які не знайшли підтвердження проникнення SARS-CoV-2 в геном людини.
До теми Препарати від Pfizer і Moderna здорожчали для ЄС: скільки коштує 1 доза вакцини від COVID-19
Немає ніяких доказів, що SARS-CoV-2 або вакцини Pfizer і AstraZeneca проникають в ДНК, –
йдеться в повідомленні на сайті університету.
Вчені спростували гіпотезу "зміни ДНК", яка спричинила паніки щодо вакцин проти COVID-19.
Чому сталась плутанина
У травні 2021 року вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили, що РНК коронавірусу в інфікованих клітинах людини може піддаватися зворотної транскрипції і вбудовуватися в геном. Препринт дослідження викликав безліч критичних відгуків, проте пізніше був опублікований в PNAS (провідному американському науковому журналі).
Втім інші вчені продовжили вивчати РНК SARS-CoV-2 і виявили, що насправді він жодним чином не вбудовується в геном і не викликає незворотні мутації.
Нові заяви засновані на експериментах на культурах клітин, інфікованих SARS-CoV-2. Ні в одному зразку вбудовування SARS-CoV-2 не виявлено,
– резюмували вчені.