Чи вбудовується коронавірус у ДНК: вчені опублікували остаточні дані

Раніше вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили, що коронавірус вбудовується в геном людини і тому, ймовірно, РНК вірусу визначається в ПЛР-тестах навіть у людей, які одужали від коронавірусу. Тепер же команда американських дослідників це спростувала.

Коронавірус не вбудовується в ДНК

Остаточні висновки зробили вчені з Квінслендського університету, які не знайшли підтвердження проникнення SARS-CoV-2 в геном людини.

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Немає ніяких доказів, що SARS-CoV-2 або вакцини Pfizer і AstraZeneca проникають в ДНК, –

йдеться в повідомленні на сайті університету.

Вчені спростували гіпотезу "зміни ДНК", яка спричинила паніки щодо вакцин проти COVID-19.

Чому сталась плутанина

У травні 2021 року вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили, що РНК коронавірусу в інфікованих клітинах людини може піддаватися зворотної транскрипції і вбудовуватися в геном. Препринт дослідження викликав безліч критичних відгуків, проте пізніше був опублікований в PNAS (провідному американському науковому журналі).

Втім інші вчені продовжили вивчати РНК SARS-CoV-2 і виявили, що насправді він жодним чином не вбудовується в геном і не викликає незворотні мутації.

Нові заяви засновані на експериментах на культурах клітин, інфікованих SARS-CoV-2. Ні в одному зразку вбудовування SARS-CoV-2 не виявлено,

– резюмували вчені.

Це означає, що не варто турбуватися про те, що вірус або вакцини змінюють ДНК людини.