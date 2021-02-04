У британському штамі коронавірусної інфекції виявили нову мутацію. Вчені вважають, що нова мутація під назвою "E484K" може бути стійкою до вакцини BioNTech / Pfizer.

Джерело: CNN

Про це йдеться в доповіді Public Health England. Так, антитіла з крові людей, які отримали вакцину від Pfizer, показали, що вакцина є в 10 разів менш ефективною проти коронавірусу з мутацією E484K.

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Додамо, вчені з Кембріджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму B.1.1.7, названої E484K, яка сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Південній Африці і Бразилії.

У звіті ВООЗ щодо деталей про "британський" та "південноафриканський" штами коронавірусу йдеться, що мутація була нещодавно виявлена ​​щонайменше в 11 зразках штаму у Британії.

Деякі з цих зразків могли придбати цю мутацію самостійно, замість того, щоб поширюватися від одного випадку. У цей спосіб нова мутація може стати стійкою до імунного захисту, який з'являється після вакцинації, або може з більшою ймовірністю викликати повторне зараження.

Це, здається, не є чудовими новинами щодо ефективності вакцин,

– вважає доцент з епідеміології Єльської школи громадського здоров'я Джозеф Фовер.

Що відомо про "британський" штам коронавірусу

Спалах нового штаму коронавірусу виявили у Великій Британії.

Через це країну поступово ізолювали від решти світу.

За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.

У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу