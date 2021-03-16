Вчені хочуть створити запах щастя: як вони це уявляють
Це звучить як щось з фантастичного фільму, але вчені сподіваються, що зможуть отримати запах щастя. Його планують використовувати для допомоги людям, які страждають від фобій або депресії.
Джерело:MedicalXpress
Коли людина почувається щасливою або наляканою, її тіло випромінює різні запахи – хемосигнали. Насправді вони ніяк не пахнуть, але можуть викликати в оточуючих відчуття щастя або страху.
До теми Імпульсивно-депресивні егоїсти: пандемія дуже негативно вплинула на психіку та поведінку людей
Це схоже на емоційне зараження. Якщо я відчуваю страх, люди навколо мене відчувають запах мого тіла, і можуть несвідомо почати теж відчувати страх,
– заявив Енцо Паскуале Скілінго, професор факультету інформаційної інженерії університету Пізи, Італія.
Він переконаний, що так само запах щастя може викликати в інших людей позитивний настрій. Тож Енцо сподівається, що вчені зможуть створити його протягом декількох років. Це може бути особливо важливо після пандемії COVID-19, внаслідок якої зросли випадки депресії.
Енцо Паскуале Скілінго координує проєктом POTION, який досліджує хемосинали. Дослідники за допомогою відео викликають у людей страх або щастя, а потім збирають їхній піт, аби проаналізувати, які хімічні сполуки виділяються з кожної емоцією.
Наступним кроком вчених є синтезування цих запахів і дослідження того, як вони викликають емоції у інших людей.
Якщо ми зможемо використовувати запах щастя на додаток до звичайного лікування фобій або депресії, ми зможемо підвищити ефективність терапії,
– зауважив професор Скілінго.
Хемосигнали важливі й для соціальної взаємодії людей
Також дослідники POTION вивчають, як запахи впливають на соціальну взаємодію людей. Ось дещо з їхній висновків:
- Попередні дослідження показали, що емоційний стан людини може впливати на те, як вона реагує на інших людей.
- А також на те, як інші люди реагують на неї.
- Дехто, хто відчуває страх, з меншою ймовірністю буде наближатися до людей або довіряти їм. Натомість оточення буде побоюватися таких людей.
- Так само з щастям. Чим хтось щасливіший, тим більша ймовірність того, що він буде довіряти іншим людям і приваблювати оточення.
Якби у нас був струмінь щастя.. Якщо ми зможемо знайти якийсь запах, який може викликати щасливий або позитивний, я думаю, ми зможемо допомогти багатьом-багатьом людям,
– заявив професор Скілінго.
Поділитися новиною