Це звучить як щось з фантастичного фільму, але вчені сподіваються, що зможуть отримати запах щастя. Його планують використовувати для допомоги людям, які страждають від фобій або депресії.

Коли людина почувається щасливою або наляканою, її тіло випромінює різні запахи – хемосигнали. Насправді вони ніяк не пахнуть, але можуть викликати в оточуючих відчуття щастя або страху.

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Це схоже на емоційне зараження. Якщо я відчуваю страх, люди навколо мене відчувають запах мого тіла, і можуть несвідомо почати теж відчувати страх,

– заявив Енцо Паскуале Скілінго, професор факультету інформаційної інженерії університету Пізи, Італія.

Він переконаний, що так само запах щастя може викликати в інших людей позитивний настрій. Тож Енцо сподівається, що вчені зможуть створити його протягом декількох років. Це може бути особливо важливо після пандемії COVID-19, внаслідок якої зросли випадки депресії.

Енцо Паскуале Скілінго координує проєктом POTION, який досліджує хемосинали. Дослідники за допомогою відео викликають у людей страх або щастя, а потім збирають їхній піт, аби проаналізувати, які хімічні сполуки виділяються з кожної емоцією.

Наступним кроком вчених є синтезування цих запахів і дослідження того, як вони викликають емоції у інших людей.

Якщо ми зможемо використовувати запах щастя на додаток до звичайного лікування фобій або депресії, ми зможемо підвищити ефективність терапії,

– зауважив професор Скілінго.

Хемосигнали важливі й для соціальної взаємодії людей

Також дослідники POTION вивчають, як запахи впливають на соціальну взаємодію людей. Ось дещо з їхній висновків:

Попередні дослідження показали, що емоційний стан людини може впливати на те, як вона реагує на інших людей.

А також на те, як інші люди реагують на неї.

Дехто, хто відчуває страх, з меншою ймовірністю буде наближатися до людей або довіряти їм. Натомість оточення буде побоюватися таких людей.

Так само з щастям. Чим хтось щасливіший, тим більша ймовірність того, що він буде довіряти іншим людям і приваблювати оточення.

Якби у нас був струмінь щастя.. Якщо ми зможемо знайти якийсь запах, який може викликати щасливий або позитивний, я думаю, ми зможемо допомогти багатьом-багатьом людям,

– заявив професор Скілінго.