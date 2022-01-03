Вчені з Ізраїлю розповіли, яких побічних ефектів чекати після четвертої дози COVID-вакцини

Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19. Тож вчені розповіли про всі можливі побічні ефекти.

Дослідники медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомері опублікували відповідний звіт про дослідження 2 січня 2022 року. З'ясувалось, що побічні ефекти виявилися не більшими, ніж від третьої дози.

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Що відомо про дослідження

У досліджуваній групі взяли участь 154 особи. Вчені вивчали їхню реакцію на четверту дозу. Результати такі:

приблизно 80% пацієнтів повідомили про легкі запальні явища місцевого характеру, подібні до тих, що спостерігалися при введенні третьої дози;

у 45% досліджуваних спостерігалися короткочасні загальні нездужання.

10% скаржилися на слабкість та біль у м'язах.

Більше серйозних розладів здоров'я при введенні четвертої дози не спостерігалося.

Ми дійшли висновку, що четверта доза вакцини є безпечною,

– заявила керівниця дослідження професорка Гілі Регев-Йохай.

Тож найближчим часом фахівці зможуть також надати дані щодо зростання кількості антитіл після введення четвертої дози вакцини.

Бустерна доза в Ізраїлі

В Ізраїлі нещодавно схвалили другу бустерну вакцину від коронавірусу Pfizer для літніх людей у будинках для людей похилого віку, геріатричних палатах і відповідних установах. Це перша країна у світі, яка пішла на такий крок.

Ізраїль ще на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19.

Варто зауважити, що від початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі інфікувалися понад 1,3 мільйона громадян. Станом на 3 січні в країні хворіють майже 35 тисяч осіб.