Вчені з Ізраїлю розповіли, яких побічних ефектів чекати після четвертої дози COVID-вакцини
Джерело:Walla
Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19. Тож вчені розповіли про всі можливі побічні ефекти.
Дослідники медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомері опублікували відповідний звіт про дослідження 2 січня 2022 року. З'ясувалось, що побічні ефекти виявилися не більшими, ніж від третьої дози.
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Що відомо про дослідження
У досліджуваній групі взяли участь 154 особи. Вчені вивчали їхню реакцію на четверту дозу. Результати такі:
- приблизно 80% пацієнтів повідомили про легкі запальні явища місцевого характеру, подібні до тих, що спостерігалися при введенні третьої дози;
- у 45% досліджуваних спостерігалися короткочасні загальні нездужання.
- 10% скаржилися на слабкість та біль у м'язах.
Більше серйозних розладів здоров'я при введенні четвертої дози не спостерігалося.
Ми дійшли висновку, що четверта доза вакцини є безпечною,
– заявила керівниця дослідження професорка Гілі Регев-Йохай.
Тож найближчим часом фахівці зможуть також надати дані щодо зростання кількості антитіл після введення четвертої дози вакцини.
Бустерна доза в Ізраїлі
В Ізраїлі нещодавно схвалили другу бустерну вакцину від коронавірусу Pfizer для літніх людей у будинках для людей похилого віку, геріатричних палатах і відповідних установах. Це перша країна у світі, яка пішла на такий крок.Увага! Ізраїль ще на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19.
Варто зауважити, що від початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі інфікувалися понад 1,3 мільйона громадян. Станом на 3 січні в країні хворіють майже 35 тисяч осіб.