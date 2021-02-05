Вчені з Китаю закликали ВООЗ досліджувати походження коронавірусу в інших країнах

5 лютого 2021 , 12:45
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Джерело:

People's Daily, China

Китайські вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я досліджувати походження коронавірусу й поза межами КНР. Адже випадки коронавірусу зафіксували "в інших країнах ще до спалаху в Ухані".

Президент Китайської асоціації вакцинної промисловості Фен Дуоцзя заявив, що ВООЗ повинна досліджувати походження коронавірусу й в інших країнах, оскільки це глобальна пандемія.

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На його думку, знайти джерело коронавірусу в Ухані "науково неможливо", оскільки "були випадки, виявлені в інших країнах ще до повідомлення про спалах в Ухані".

Його підтримав і головний епідеміолог Китайських центрів з контролю та профілактики захворювань Цзен Гуан. Він також переконаний в тому, що після поїздки в Ухань ВООЗ повинна провести розслідування поза межами Китаю.

Вони повинні створити графік для збору зразків крові у пацієнтів навіть від 2019 року, особливо тих, хто страждав від пневмонії, щоби побачити, чи є що-небудь підозріле,
– заявив Цзен.

Він додав, що дослідники мають на меті знайти нульового пацієнта або тварину. Але ВООЗ нібито "досі не продемонструвала такої чіткої ідеї".

Вчені з КНР наголосили на тому, що будь-яка країна, яка повідомляла про спалах хвороби у 2019 році, повинна бути розслідувана.

Які країни помітили сліди коронавірусу у 2019 році

  • Італія, початок грудня 2019 року.
  • США, середина грудня 2019 року.
  • Іспанія, березень 2019 року. Сліди коронавірусу виявили у заборах зразків стічних вод.
    Інформація з: Університету Барселони, The Local, Oxford Academic.

Чому заяви вчених є дещо маніпулятивними

Хоч для встановлення ціліснішої картини походження коронавірусу й справді необхідно проводити розслідування в інших країнах, епідеміологи Китаю не згадують про розвиток спалаху інфекції в Ухані.

  • Про перших хворих на пневмонію невідомого походження Китай повідомив 31 грудня 2019 року.
  • Згідно з даними ВООЗ, отриманими від уряду країни, перші клінічні прояви у хворих з'явились 8 грудня.
  • Але в урядових записках за 17 листопада 2019 року є свідчення про те, що 55-річний житель провінції Хубей інфікувався невідомою хворобою. Про це свідчать документи, отримані журналістами видання South China Morning Post. Поки що його офіційно вважають нульовим пацієнтом.
  • Натомість інформацію про коронавірус у стрічних водах Іспанії в березні 2019 року не можна вважати істинною. Стаття була опублікована на порталі препринтів у червні 2020 року й з того часу досі не рецензована та не була описана в жодному провідному науковому журналі. Так, результати цього дослідження потребують розголошення. Але разом з тим дослідження необхідно перевірити за допомогою повторного тестування зразків з використанням різних методів. Також малоймовірно, що частинки вірусу, знайдені в цих стічних водах, не були інфекційними.