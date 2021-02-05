Вчені з Китаю закликали ВООЗ досліджувати походження коронавірусу в інших країнах

Китайські вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я досліджувати походження коронавірусу й поза межами КНР. Адже випадки коронавірусу зафіксували "в інших країнах ще до спалаху в Ухані".

Президент Китайської асоціації вакцинної промисловості Фен Дуоцзя заявив, що ВООЗ повинна досліджувати походження коронавірусу й в інших країнах, оскільки це глобальна пандемія.

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На його думку, знайти джерело коронавірусу в Ухані "науково неможливо", оскільки "були випадки, виявлені в інших країнах ще до повідомлення про спалах в Ухані".

Його підтримав і головний епідеміолог Китайських центрів з контролю та профілактики захворювань Цзен Гуан. Він також переконаний в тому, що після поїздки в Ухань ВООЗ повинна провести розслідування поза межами Китаю.

Вони повинні створити графік для збору зразків крові у пацієнтів навіть від 2019 року, особливо тих, хто страждав від пневмонії, щоби побачити, чи є що-небудь підозріле,

– заявив Цзен.

Він додав, що дослідники мають на меті знайти нульового пацієнта або тварину. Але ВООЗ нібито "досі не продемонструвала такої чіткої ідеї".

Вчені з КНР наголосили на тому, що будь-яка країна, яка повідомляла про спалах хвороби у 2019 році, повинна бути розслідувана.

Які країни помітили сліди коронавірусу у 2019 році

Італія, початок грудня 2019 року.

США, середина грудня 2019 року.

Іспанія, березень 2019 року. Сліди коронавірусу виявили у заборах зразків стічних вод.

Інформація з: Університету Барселони, The Local, Oxford Academic.

Чому заяви вчених є дещо маніпулятивними

Хоч для встановлення ціліснішої картини походження коронавірусу й справді необхідно проводити розслідування в інших країнах, епідеміологи Китаю не згадують про розвиток спалаху інфекції в Ухані.