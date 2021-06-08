Тож перед тим, як кидати лобстерів до казана, жінка почала накурювати їх марихуаною. Рестораторка помітила, що у такому стані вони взагалі не реагують на підвищення температури й навіть не намагаються вибратися з води.
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Як це вплинуло на м'ясо
Оскільки Шарлотта Джилл працює у ресторані, результат страви має для неї неабияке значення. Жінка переконувала, що у сечі людей, які їли зварених "під кайфом", не знаходили слідів ТГК.
При цьому вона вважала, що м'ясо таких лобстерів солодше і приємніше, тому що в них "не було гормону стресу".
Реакція у США
Інноваційна техніка приготування ракоподібних спричинила неабиякий резонанс. Оскільки канабіс в рекреаційних цілях у США все ще заборонений, департамент охорони здоров'я штату Мен заборонив Шарлотті накурювати лобстерів канабісом.
Але кмітлива рестораторка все ж знайшла вихід з ситуації – замінила дим марихуани на пари валеріани. За її словами, ефект валеріани на чверть слабший за канабіс.
Вчені вирішили повторити за Шарлоттою
Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вирішили перевірити ефективність методу Шарлотти. Тож науковці теж накурили лобстерів. Після цього дослідники виміряли рівень ТГК в тканинах ракоподібних та визначили їхню реакцію на зміну температури.
Зауважимо, що дослідження вчених ще не рецензоване. Його опублікували на сервісі препринтів bioRxiv.
Результати дослідження:
- Після 30-хвилинної ТГК-інгаляції лобстери починали рухатися повільніше.
- Але навіть годинне перебування в камері з наркотичним димом не надто вплинуло на їхню теплову реакцію.
- Інтенсивність фізіологічного болю залежала від температури, тож явних знеболювальних ефектів виявлено не було.