Тож перед тим, як кидати лобстерів до казана, жінка почала накурювати їх марихуаною. Рестораторка помітила, що у такому стані вони взагалі не реагують на підвищення температури й навіть не намагаються вибратися з води.

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Як це вплинуло на м'ясо

Оскільки Шарлотта Джилл працює у ресторані, результат страви має для неї неабияке значення. Жінка переконувала, що у сечі людей, які їли зварених "під кайфом", не знаходили слідів ТГК.

При цьому вона вважала, що м'ясо таких лобстерів солодше і приємніше, тому що в них "не було гормону стресу".

Реакція у США

Інноваційна техніка приготування ракоподібних спричинила неабиякий резонанс. Оскільки канабіс в рекреаційних цілях у США все ще заборонений, департамент охорони здоров'я штату Мен заборонив Шарлотті накурювати лобстерів канабісом.

Але кмітлива рестораторка все ж знайшла вихід з ситуації – замінила дим марихуани на пари валеріани. За її словами, ефект валеріани на чверть слабший за канабіс.

Вчені вирішили повторити за Шарлоттою

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вирішили перевірити ефективність методу Шарлотти. Тож науковці теж накурили лобстерів. Після цього дослідники виміряли рівень ТГК в тканинах ракоподібних та визначили їхню реакцію на зміну температури.

Зауважимо, що дослідження вчених ще не рецензоване. Його опублікували на сервісі препринтів bioRxiv.

Результати дослідження: