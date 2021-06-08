Вчені накурили лобстерів марихуаною та зварили їх: для чого

Лобстерів варять живцем. У 2018 році рестораторка зі США Шарлотта Джилл хотіла знайти спосіб, як позбавити нещасних ракоподібних від страждань.

Тож перед тим, як кидати лобстерів до казана, жінка почала накурювати їх марихуаною. Рестораторка помітила, що у такому стані вони взагалі не реагують на підвищення температури й навіть не намагаються вибратися з води.

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Як це вплинуло на м'ясо

Оскільки Шарлотта Джилл працює у ресторані, результат страви має для неї неабияке значення. Жінка переконувала, що у сечі людей, які їли зварених "під кайфом", не знаходили слідів ТГК.

При цьому вона вважала, що м'ясо таких лобстерів солодше і приємніше, тому що в них "не було гормону стресу".

Реакція у США

Інноваційна техніка приготування ракоподібних спричинила неабиякий резонанс. Оскільки канабіс в рекреаційних цілях у США все ще заборонений, департамент охорони здоров'я штату Мен заборонив Шарлотті накурювати лобстерів канабісом.

Але кмітлива рестораторка все ж знайшла вихід з ситуації – замінила дим марихуани на пари валеріани. За її словами, ефект валеріани на чверть слабший за канабіс.

Вчені вирішили повторити за Шарлоттою

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вирішили перевірити ефективність методу Шарлотти. Тож науковці теж накурили лобстерів. Після цього дослідники виміряли рівень ТГК в тканинах ракоподібних та визначили їхню реакцію на зміну температури.

Зауважимо, що дослідження вчених ще не рецензоване. Його опублікували на сервісі препринтів bioRxiv.

Результати дослідження: