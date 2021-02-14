Вчені НАН України оновили прогноз щодо поширення COVID-19: що відомо

Вчені Національної академії наук України проаналізували динаміку поширення COVID-19 та оновили прогноз розвитку епідемії коронавірусної інфекції в Україні на наступний період 9-22 лютого 2021 року.

Так, вчені прогнозують, що загальна динаміка захворюваності та смертності в Україні зменшиться. Середня кількість нових випадків зараження на коронавірус складе близько 3,5 тисячі протягом тижня 9-15 лютого і близько 3,3 тисячі випадків протягом тижня 16-22 лютого.

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Середня кількість летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу складе 122 протягом тижня 9-15 лютого і зменшиться у середньому до 113 16-22 лютого.

Динаміка захворюваності на коронавірус у регіонах

У прогнозі йдеться про зростання кількості нових випадків коронавірусу у п'яти областях України: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій.

Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області, 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни,

– зазначають вчені.

Також подальший розвиток динаміки в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу