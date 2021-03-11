Вчені навчили розумну колонку діагностувати хворобу серця

За допомогою штучного інтелекту експериментальна розумна колонка може стежити за серцевим ритмом людини. Та навіть діагностувати аритмію.

Проблеми діагностики

Тривале спостереження за ритмом серця людини потрібно при діагностиці аритмій і для наукових досліджень. Нині для такого спостереження використовуються пристрої з закріпленими на тілі електродами.

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Безконтактний моніторинг ритму серця має деякі переваги. Його можна використовувати при інфекційних хворобах, коли важко знезаразити апаратуру (включаючи умови карантину). Воно може полегшити спостереження за людьми зі шкірними захворюваннями й алергією. Якщо просте безконтактне спостереження стане доступним, в еру телемедицини людина сама зможе записати ритм свого серця і продемонструвати його лікарю дистанційно.

Безконтактне спостереження за ритмом серця

Експериментальна розумна колонка, яку розробили вчені, поширює звукові хвилі в діапазоні, який не сприймає вухо людини. Відбиті від різних поверхонь хвилі повертаються до пристрою колонки. Завдяки цьому пристрій може відчувати серцебиття (коливання грудної клітки) людини, яка перебуває в зоні його дії – на відстані від 30 до 60 сантиметрів.



Колонка вимірює серцевий ритм на відстані до 60 сантиметрів / Фото: medicalxpress

Щоб розумна колонка змогла діагностувати аритмії, вчені використовували самонавчальний штучний інтелект. Раніше ШІ міг дізнаватися тільки ритмічні звуки, впізнати збитий ритм йому було не під силу.

У дослідженні нового пристрою взяли участь 26 здорових осіб і 24 людини з різними порушеннями ритму. Вчені порівнювали покази розумної колонки з даними стандартного монітора серцевого ритму. При вимірюванні проміжків між ударами серця (найважливіший показник для діагностики аритмії) дані розумної колонки мало відрізнялися від даних монітора.

Зараз розумна колонка здатна зчитувати ритм серця тільки у людини, що сидить навпроти неї. Надалі вчені збираються удосконалити пристрій, щоб його можна було використовувати для більш тривалого спостереження, наприклад, коли людина спить.