Мовиться про Херсонську та Одеську області. Науковці повідомили, що стрімко зростає захворюваність і у західних регіонах на тлі низького її рівня.

Увага Скільки точно є штаму Дельта в Україні – невідомо, – вчені про те, коли чекати великого спалаху

Лідери із захворюваності та госпіталізацій

Втім, найзагрозливішою є ситуація у Херсонській та Одеській областях, мовиться у прогнозі вчених.

На рівні регіонів безумовним лідером захворюваності виявилася Херсонська область,

– наголосили вчені

Вони пояснили, що там кількість випадків хвороби та позитивних тестів за останній тиждень подвоїлася, посідаючи нині перше місце за цими показниками, не враховуючи столицю. При цьому за кількістю госпіталізацій, які за тиждень зросли на 36%, область не показує суттєвого відриву від інших регіонів.

Лідерство за кількістю нових проведених госпіталізацій утримує Одеська область, де вони зросли у 1,5 раза за тиждень та у 1,8 раза за два тижні.

Інші критичні регіони

Крім того, у НАН повідомили, що швидко збільшується число позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно. Різке зростання захворюваності на тлі відносно невисокого її рівня спостерігається у Тернопільській області.

До слова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві – 186;

Запорізькій області – 96;

Донецькій області – 89;

Харківській області – 81;

Дніпропетровській – 70.

Остання ситуація з коронавірусом в Україні