Вчені назвали дієту, яка збільшує ризик раптової смерті

Вчені порівняли вплив різних дієт на здоров'я серця та ризик раптової смерті. Виявилося що середземноморська дієта найбезпечніша.

Дієти та здоров'я серця

Південною дієтою або дієтою в південному стилі вчені називають тип харчування, для якого характерно вживання великої кількості доданих жирів, смаженої їжі, яєць, м'ясних субпродуктів і обробленого м'яса, солодких напоїв.

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Раніше вже було відомо, що у людей, які дотримуються цієї дієти, інфаркти міокарда, гострі прояви ішемічної хвороби серця (наприклад, інфаркт) розвиваються на 56% частіше, ніж у тих, хто дотримується інакшої дієти. Також південна дієта у людей старше 45 років пов'язана з підвищеним ризиком смерті від будь-якої причини. Водночас середземноморська дієта пов'язана з протилежним ефектом – вона знижує цей ризик.

Середземноморська дієта – одна з дієт, яку рекомендують експерти для профілактики серцево-судинних хвороб. Вона містить велику кількість овочів і фруктів, цільнозернових продуктів, бобових. У ній мало червоного та обробленого м'яса, доданого цукру.

Нове дослідження

У новому дослідженні вчені встановили зв'язок між типом харчування і ризиком раптової серцевої смерті. Вони проаналізували дані про більш ніж 21 тисячі осіб старше 45 років, за якими спостерігали близько 10 років. Це були жителі США з так званого "інсультного пояса" – південних штатів, в яких частіше, ніж на решті території країни, трапляються інсульти.

Автори дослідження вивчили дієту учасників. Їхнє харчування оцінили за допомогою спеціальної шкали, яка показує ступінь схильності до середземноморської дієти. Ризик раптової серцевої смерті (РСС) вчені розрахували для людей, у який під час початку спостереження не було серцево-судинних захворювань.

Ризик раптової смерті