Деталі дослідження

У дослідження взяли участь 86 тисяч людей. З 1 лютого до 14 вересня 2020 року медики порівнювали частоту інсульту й інфаркту міокарда в пацієнтів з коронавірусом з частотою порушень серцево-судинної системи в людей з контрольної групи.

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Наскільки зростають ризики інсульту при COVID-19

В ході дослідження вчені з'ясували, що в перші 2 тижні після інфікування COVID-19 ризик гострого інфаркту міокарда й інсульту збільшується приблизно втричі.

Варто зазначити, що дослідники враховували різні чинники, як-от: супутні захворювання, вік, стать тощо. Однак залежність між інфікуванням коронавірусом й інсультом однаково зберігалася.

Наші результати показують, що COVID-19 є фактором ризику гострого інфаркту міокарда й ішемічного інсульту,

– резюмували автори дослідження.

Це свідчить про те, що гострий інфаркт міокарда й ішемічний інсульт є частиною клінічної картини COVID-19. Відтак, медики наголосили на необхідності вакцинації проти COVID-19.

Як відомо, коронавірус може спричини багато ускладнень, або ж перейти у постковідний синдром.

Джерело: Stanford Medicine

Серед основних симптомів постковідного синдрому виділяють:

хронічну втому,

запаморочення,

розлади настрою,

задишку,

головний біль,

діарею,

прискорене серцебиття,

порушення слуху тощо.

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