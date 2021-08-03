Визначили період, коли після інфікування коронавірусом зростає ризик інсульту

3 серпня 2021 , 17:56
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Джерело:

The Lancet

Попередні дослідження уже підтверджували ризики серцево-судинних захворювань, як ускладнення коронавірусної хвороби. Наразі вчені виявили, що впродовж перших двох тижнів інфікування коронавірусом зростає ризик інсульту.

Деталі дослідження

У дослідження взяли участь 86 тисяч людей. З 1 лютого до 14 вересня 2020 року медики порівнювали частоту інсульту й інфаркту міокарда в пацієнтів з коронавірусом з частотою порушень серцево-судинної системи в людей з контрольної групи.

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Наскільки зростають ризики інсульту при COVID-19

В ході дослідження вчені з'ясували, що в перші 2 тижні після інфікування COVID-19 ризик гострого інфаркту міокарда й інсульту збільшується приблизно втричі.

Варто зазначити, що дослідники враховували різні чинники, як-от: супутні захворювання, вік, стать тощо. Однак залежність між інфікуванням коронавірусом й інсультом однаково зберігалася.

Наші результати показують, що COVID-19 є фактором ризику гострого інфаркту міокарда й ішемічного інсульту, 
– резюмували автори дослідження.

Це свідчить про те, що гострий інфаркт міокарда й ішемічний інсульт є частиною клінічної картини COVID-19. Відтак, медики наголосили на необхідності вакцинації проти COVID-19.

Як відомо, коронавірус може спричини багато ускладнень, або ж перейти у постковідний синдром. 

Джерело: Stanford Medicine

Серед основних симптомів постковідного синдрому виділяють:

  • хронічну втому,
  • запаморочення,
  • розлади настрою,
  • задишку,
  • головний біль,
  • діарею,
  • прискорене серцебиття,
  • порушення слуху тощо.

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Автор: Анастасія Лукашевська