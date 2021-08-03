Визначили період, коли після інфікування коронавірусом зростає ризик інсульту
Джерело:The Lancet
Попередні дослідження уже підтверджували ризики серцево-судинних захворювань, як ускладнення коронавірусної хвороби. Наразі вчені виявили, що впродовж перших двох тижнів інфікування коронавірусом зростає ризик інсульту.
Деталі дослідження
У дослідження взяли участь 86 тисяч людей. З 1 лютого до 14 вересня 2020 року медики порівнювали частоту інсульту й інфаркту міокарда в пацієнтів з коронавірусом з частотою порушень серцево-судинної системи в людей з контрольної групи.
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Наскільки зростають ризики інсульту при COVID-19
В ході дослідження вчені з'ясували, що в перші 2 тижні після інфікування COVID-19 ризик гострого інфаркту міокарда й інсульту збільшується приблизно втричі.
Варто зазначити, що дослідники враховували різні чинники, як-от: супутні захворювання, вік, стать тощо. Однак залежність між інфікуванням коронавірусом й інсультом однаково зберігалася.
Наші результати показують, що COVID-19 є фактором ризику гострого інфаркту міокарда й ішемічного інсульту,
– резюмували автори дослідження.
Це свідчить про те, що гострий інфаркт міокарда й ішемічний інсульт є частиною клінічної картини COVID-19. Відтак, медики наголосили на необхідності вакцинації проти COVID-19.
Як відомо, коронавірус може спричини багато ускладнень, або ж перейти у постковідний синдром.
Джерело: Stanford Medicine
Серед основних симптомів постковідного синдрому виділяють:
- хронічну втому,
- запаморочення,
- розлади настрою,
- задишку,
- головний біль,
- діарею,
- прискорене серцебиття,
- порушення слуху тощо.
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