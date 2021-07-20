Про це йдеться в новому досліджені, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації.

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Які можуть бути проблеми з тиском

Гіпертонія – постійний високий кров'яний тиск – у людей середнього віку є сильним прогностичним чинником деменції в подальшому житті.

– постійний високий кров'яний тиск – у людей середнього віку є сильним прогностичним чинником деменції в подальшому житті. Коливання тиску, яке перевищує норму – також руйнує когнітивну функцію.

Тобто якщо тиск непостійний, людина постійно перебуває у стані гіпертонічних криз. У випадку, якщо їй збивають тиск препаратами – це сильно прискорює розвиток деменції та розумових розладів в старості.

Деталі дослідження

Вчені простежили за учасниками дослідження: періодично їм проводили серію когнітивних тестів – перевіряли глобальну та епізодичну пам'ять, швидкість сприйняття інформації, увагу. А також вимірювали артеріальний тиск.

Учасників розділили на три групи:

з низьким,

середнім

високим тиском.

Спочатку тиск ніяк не впливав на функції мозку людей обох статей. З часом вчені виявили відмінності.

Увага! У людей з високим тиском вчені зафіксували підвищений ризик деменції та зниження когнітивних здібностей у порівнянні з людьми, які перебували в групі низького тиску.

Науковці також виявили, що нестабільність артеріального тиску може спричинити пошкодження мікросудин, а згодом і нейронів мозку, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Причинно-наслідковий зв'язок ще слід встановити

Водночас наразі вчені ще не встановили, чи коливання тиску викликають деменцію, чи навпаки – деменція є причиною стрибків тиску.

Артеріальний тиск пов'язаний зі структурними змінами мозку, зокрема, з посиленням уражень, які називаються гіперінтенсивністю білої речовини. Чи викликані ці зміни тиском, чи навпаки, невідомо,

– підсумували дослідники.

Зверніть увагу! Вчені також виявили, що у чоловіків такі процеси розвиваються частіше, ніж у жінок.

До слова, аби дослідження було точним, вчені врахували також такі фактори, як неконтрольований високий кров'яний тиск і куріння, але підвищений ризик для чоловіків залишався.

Чому у чоловіків та жінок різні ризики

Ймовірною причиною гендерних відмінностей, які впливають на ризики деменції, є статеві гормони, зокрема естроген.

Вчені зазначають, що у цій галузі необхідні додаткові дослідження відмінностей між статями.

Також вчені планують встановити, чи може зниження тиску зберегти когнітивні функції.