Про це йдеться в новому досліджені, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації.
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Які можуть бути проблеми з тиском
- Гіпертонія – постійний високий кров'яний тиск – у людей середнього віку є сильним прогностичним чинником деменції в подальшому житті.
- Коливання тиску, яке перевищує норму – також руйнує когнітивну функцію.
Тобто якщо тиск непостійний, людина постійно перебуває у стані гіпертонічних криз. У випадку, якщо їй збивають тиск препаратами – це сильно прискорює розвиток деменції та розумових розладів в старості.
Деталі дослідження
Вчені простежили за учасниками дослідження: періодично їм проводили серію когнітивних тестів – перевіряли глобальну та епізодичну пам'ять, швидкість сприйняття інформації, увагу. А також вимірювали артеріальний тиск.
Учасників розділили на три групи:
- з низьким,
- середнім
- високим тиском.
Спочатку тиск ніяк не впливав на функції мозку людей обох статей. З часом вчені виявили відмінності.
Науковці також виявили, що нестабільність артеріального тиску може спричинити пошкодження мікросудин, а згодом і нейронів мозку, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.
Причинно-наслідковий зв'язок ще слід встановити
Водночас наразі вчені ще не встановили, чи коливання тиску викликають деменцію, чи навпаки – деменція є причиною стрибків тиску.
Артеріальний тиск пов'язаний зі структурними змінами мозку, зокрема, з посиленням уражень, які називаються гіперінтенсивністю білої речовини. Чи викликані ці зміни тиском, чи навпаки, невідомо,
– підсумували дослідники.
До слова, аби дослідження було точним, вчені врахували також такі фактори, як неконтрольований високий кров'яний тиск і куріння, але підвищений ризик для чоловіків залишався.
Чому у чоловіків та жінок різні ризики
Ймовірною причиною гендерних відмінностей, які впливають на ризики деменції, є статеві гормони, зокрема естроген.
Вчені зазначають, що у цій галузі необхідні додаткові дослідження відмінностей між статями.
Також вчені планують встановити, чи може зниження тиску зберегти когнітивні функції.