Вчені оцінили ефективність антидепресантів неочікуваним методом

Депресія позначається не тільки на нашому настрої та звичках, а й манері спілкування з людьми. Дослідники вивчили сотні тисяч твітів і визначили, як регулярне приймання антидепресантів змінює в кращу сторону нашу поведінку і мовні особливості в соцмережі.

Особливості лексики людей з депресією

Дослідження провели фахівці в області біомедичної інформатики з Іспанії. У своїй попередній роботі вчені з'ясували, що найчастіше депресивні люди пишуть в Twitter в нічний час, з 23:00 до 06:00, що, очевидно, пояснюється хронічним безсонням.

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У порівнянні з іншими користувачами вони вживають менше іменників і більше дієслів, помітно частіше використовують займенник "я". Майже в половині депресивних твітів (46%) згадується смуток, гнів, відраза та інші негативні емоції.

Нове дослідження

У новому дослідженні вчені вирішили виявити ефект від регулярного приймання депресантів через мовні та поведінкові особливості користувачів Twitter. Вчені зосередили увагу лише на повідомленнях, в яких згадувалися селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, які найчастіше застосовуються для лікування депресії.

Спочатку автори дослідження відібрали сторінки користувачів, які повідомляли про свою депресію і згадували про лікування антидепресантами – в цю групу потрапили понад 668,8 тисячі твітів. Після цього вчені оцінили їхній зміст і мовні особливості до регулярного приймання препаратів і через 90 днів.

Ефективність антидепресантів

Порівняльний аналіз показав, що антидепресанти як мінімум покращують сон: після регулярного приймання ліків користувачі починають набагато частіше писати в денний, а не в нічний час. Крім того, денні повідомлення стали помітно більшими та змістовнішими в порівнянні з нічними. Люди починають більше ділитися позитивними емоціями, в першу чергу – відчуттям щастя і приємного здивування.

Особливо важливо, що люди, які отримують лікування від депресії, стають соціально активнішими та частіше взаємодіють з іншими користувачами й виявляють до них інтерес.