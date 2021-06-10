За допомогою радіовуглецевого датування фахівці встановили, що вік цих багатоклітинних тварин приблизно 23 960 – 24 485 років. До цього науковці вже розморожували та оживляли коловерток, але не таких давніх.

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Після розморожування коловертки були досить активними. Вони не тільки почали харчуватися, а й навіть стали розмножуватися нестатевим шляхом.

Науковці припустили, що коловерток можна додати до списку істот, які можуть нескінченно довго виживати в стані криптобіозу, при якому метаболізм майже зупиняється.

Висновок полягає в тому, що багатоклітинний організм можна заморозити й зберігати в такому вигляді впродовж тисяч років, а потім повернути до життя. Це мрія багатьох письменників-фантастів,

– заявив один з авторів дослідження Стас Малавін.

Дослідники переконані, що здатність коловерток до криптобіозу свідчить про певний захисний механізм.

Аби з'ясувати, як відбувається заморожування і відтавання, вчені провели експерименти з десятками знайдених тварин. Але Малавін пояснив, що необхідні додаткові дослідження.

Що варто знати про коловерток