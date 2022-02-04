Відомо, що зараз рівень вакцинації на континенті найнижчий у всьому світі. За словами учених, новий препарат повинен допомогти збільшити рівень щеплення в країнах Африки.

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Дослідників підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Що відомо про нову версію вакцини

Цю вакцину розробили у компанії Afrigen Biologics. Вже повідомили про те, що планують провести клінічні випробування вже у листопаді 2022 року.

Це частина всесвітньої ініціативи з нарощування потенціалу та можливостей для країн з низькими та середніми рівнями доходу,

– зазначив директор компанії Afrigen Biologics Петр Тербланш.

Скопійована вакцина є препаратом з інформаційною РНК, виготовленою американською фірмою Moderna. Pfizer-BioNTech також виготовила вакцину за тією ж технологією.

Цей тип вакцин вчить клітини, як виробляти білок, який викликає імунну відповідь усередині нашого організму, а не поміщає в організм ослаблений чи інактивований вірус.

Як вченим вдалося скопіювати вакцину Moderna

Річ у тім, що в компанії Moderna раніше заявляли, що не забезпечуватимуть дотримання патентів на свою вакцину. Тобто вони самі дозволили вченим у Кейптауні створити власну версію препарату.

"Це дає нам можливість виробляти власні вакцини у майбутньому, бути готовими до нових пандемій, виробляти матеріали для клінічних випробувань на африканській землі, а потім вивчати інші актуальні захворювання в Африці", – підсумувала головна наукова співробітниця компанії докторка Керін Феннер, назвавши це досягнення "насправді значним".

Вакцинація в Африці та світі