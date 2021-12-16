Вчені передбачили, коли бактерії можуть стати стійкими до антибіотиків

Вчені вперше помітили ознаки резистентності у бактерій – тобто, того, що певні бактерії, ймовірно, стануть стійкими до антибіотиків у майбутньому.

Про це мовиться у новому дослідженні, яке провели вчені з Університетського коледжу Лондона та лікарні Грейт-Ормонд-стріт. Результати дозволять лікарям у майбутньому вибирати найкращі методи лікування бактеріальних інфекцій.

Цікаво Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Як це вдалося передбачити науковцям

Автори секвенували повні геноми понад 3 тисячі зразків туберкульозу і передбачили, що певна гілка бактерій цієї недуги, ймовірно, стане стійкою до ліків. Команда використала обчислювальний аналіз, щоб визначити генетичний код предків бактерій, які потім розвивали стійкість до ліків. Вчені визначили ключові зміни, пов'язані з розвитком резистентності.

Потім вони підтвердили свої висновки в незалежному глобальному наборі даних про туберкульоз. Так, науковці відстежували випадки зараження пацієнтів протягом майже 20 років.

Туберкульоз та антибіотики

Паличка Коха – що це? Це бактеріальна інфекція, яка здебільшого вражає легені. Вона спричинює значну кількість випадків туберкульозу в людей. Це була друга за значущістю інфекційна причина смерті після COVID-19 у 2020 році, внаслідок чого загинуло 1,5 мільйона людей.

Якщо правильно підібрати антибіотики, туберкульоз можна вилікувати. Однак терапія займає багато часу, а безліч людей, які входять до групи ризику, не мають доступу до адекватної медичної допомоги.

Як запобігти стійкості до антибіотиків

Лікарсько-стійкий туберкульоз може розвинутись, коли люди не проходять повний курс лікування або коли ліки відсутні або мають низьку якість. А через пандемію коронавірусу, прогрес у лікуванні цієї недуги у всьому світі сповільнився.

Тож, щоб краще зрозуміти, як розвивається туберкульоз і краще його лікувати, у новому дослідженні вперше визначили як запобігти мутаціям лікарської стійкості до того, як вони відбудуться.

Вчені назвали цю концепцію "попередньою стійкістю": коли хвороботворний організм, такий як вірус або бактерія, має вищий ризик розвитку стійкості до ліків у майбутньому.

До теми Все про туберкульоз та як пандемія впливає на поширення захворювання

Завдяки аналізу тисяч бактеріальних геномів, дослідження можна застосувати до інших інфекційних захворювань.