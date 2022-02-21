"Побічна дія" COVID-19

Дослідники попередили, що коронавірус, з яким людство бореться вже два роки, підвищує ймовірність розвитку депресії, тривоги, стресу, розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, погіршенням когнітивних (розумових) функцій та проблем зі сном.

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Фахівці вивчали психічний стан понад 153 тисяч пацієнтів, які отримали позитивний результат COVID-тесту. Всі вони протягом останніх двох років не мали проблем з психічним здоров'ям.

Вчені враховували також демографічні показники, інші стани здоров'я. Результати були однозначними – коронавірус має помітний вплив на психічне здоров'я.

Нація, яка перебуває у тяжкому стані

Це говорить нам про те, що у мільйонів людей, які хворіли на коронавірус, розвиваються проблеми із психічним здоров'ям. Це робить нас нацією, яка перебуває в тяжкому стані,

– заявив автор статті Зіяд Аль-Алі.

За словами вченого світ може наздогнати нова, вже опіоїдна епідемія, що може призвести до зростання суїцидальних думок та нахилів у людей.

Попередження вченого! Це "шторм", який назріває на наших очах – ще одна опіоїдна епідемія через 2 – 3 роки, ще одна криза самогубств.

У дослідженні йдеться, що передусім у групі ризику проблем із психічним здоров'ям, хворі, яких госпіталізують. Однак, насправді під загрозою навіть ті, хто хворіє безсимптомно.

Туманність та порушення роботи мозку

Дослідники також підтвердили, що у пацієнтів з коронавірусом на 80% частіше розвивалися когнітивні проблеми, як-от туманність мозку, розгубленість і забудькуватість, ніж у тих, хто не хворів.

У них була на 34% більша ймовірність розвитку розладів, пов'язаних із вживанням опіоїдів, можливо, від ліків, призначених для знеболювання. є

Також на 20% частіше розвивалися розлади, пов'язані з вживанням неопіоїдних речовин, зокрема алкоголізм.

Як запобігати наслідкам і ймовірності нової епідемії

Раннє виявлення і лікування психічних розладів та порушень у COVID-хворих може мати вирішальне значення, а такі дослідження показують очевидну необхідність спостереження за пацієнтами впродовж тривалого часу.

Вчений підкреслив, що загроза розвитку психічних захворювань існуватиме доти, доки продовжує циркулювати вірус.

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