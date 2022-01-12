Вчені попередили про "рідкісний ризик кровотечі" від вакцини Johnson & Johnson

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) змінило дані щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

Які реакції виявили

Експерти повідомили, що симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи — надмірну кровотечу.

Увага Бустери не допоможуть: у ВООЗ закликали створити нові COVID-вакцини

Звіти про побічні явища після використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 за дозволом на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації,

– йдеться у повідомленні Управління.

Інформаційний бюлетень про внесені зміни щодо можливих реакцій на вакцину, підтвердив подібні попередження інших регуляторних органів, у тому числі Європейського агентства з лікарських засобів.

Вплив вакцин на систему кровообігу

Вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca попередньо пов'язували з іншою дуже рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

У квітні 2021 року Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало включити утворення тромбів в перелік побічних ефектів вакцини Janssen виробництва Johnson & Johnson.

Тоді є регулятор США рекомендував призупинити використання вакцини через те, що вона може призводити до тромбозу. Після цього Johnson & Johnson відклала застосування своєї вакцини в Європі.

Для вакцини Johnson & Johnson не існує затвердженої бустерної або третьої дози. Однак 5 жовтня 2021 року компанія попросила FDA дозволити бустери для людей, які отримали її одноразову вакцину.

До теми До побічних ефектів вакцини від Johnson & Johnson включили синдром Гієна-Барре