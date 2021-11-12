Ба більше, захисні маски варто використовувати всім. На цьому акцентують вірусологи Німецького федерального інституту імені Роберта Коха (RKI), який аналізує розповсюдження COVID-19 для уряду Німеччини.

Увага Україна ще не пройшла пік захворюваності на COVID-19, − Кузін

У заяві вчені зазначають, якщо ж обмежити контакти неможливо, варто за потреби тестуватись на коронавірус та використовувати мобільний додаток, через який відстежуються контакти з інфікованими людьми. Все це незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19.

Усе через "тривожну ситуацію" з темпами поширення коронавірусу.

Разом з тим, усім громадянам рекомендується дотримуватись дистанції у приміщеннях. А ті натомість необхідно регулярно провітрювати.

Чому всім потрібно дотримуватись обмежень

Дані, отримані Центром контролю та профілактики захворювань (



Тож абсолютно усім потрібно дотримуватись обмежень, адже вірус нікуди не зник, і пандемію поки не побороли. Дані, отримані Центром контролю та профілактики захворювань ( CDC ), свідчать, що природний імунітет може бути нетривалим, а після вакцинації він сильніший та стабільніший. Разом з тим, це не означає, що ви не можете захворіти. Однак ризик для вакцинованих бути госпіталізованим чи померти від недуги значно знижується.Тож абсолютно усім потрібно дотримуватись обмежень, адже вірус нікуди не зник, і пандемію поки не побороли.

Чому німецькі вірусологи стривожені

Видання повідомляє, що 12 листопада показник нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом семи днів сягнув у Німеччині 263,7. Напередодні він був 249,1, а ще тиждень тому – 169.

За даними Інституту Коха, у ФРН за останню добу інфікувалися 48 640 людей.

Увага! За добу 11 листопада в Україні зафіксували 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19, з них дітей − 1 616, медпрацівників − 468. Летальних випадків − 750.