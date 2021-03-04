Вчені прогнозують, коли діти зможуть вакцинуватися від COVID-19

Американські експерти прогнозують те, що вакцина проти коронавірусу стане доступною для дітей лише на початку 2022 року.

Мовиться про дітей до 13 років. Натомість старші зможуть отримати щеплення від COVID-19 вже цієї осені, заявив головний інфекціоніст США, директор Національного Інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

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Зараз ми очікуємо, що за результатами клінічних випробувань вже до осені старшокласники зможуть пройти вакцинацію. Я не впевнений, що це буде до першого навчального дня, але це станеться десь восени,

– заявив експерт.

Ентоні Фаучі наголосив, що діти від 6 до 12 років отримають доступ до щеплення від коронавірусу лише з наступного року.

"Вони не зможуть пройти вакцинацію, поки клінічні випробування їхньої групи не будуть завершені, що, ймовірно, відбудеться не раніше, ніж наприкінці цього року. Однак, швидше за все, мова про перший квартал 2022 року", – додав він.

До слова, США припинили очолювати рейтинг щодо захворюваності на коронавірус у світі. 2 березня перше місце за кількістю хворих на COVID-19 зайняла Бразилія.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу