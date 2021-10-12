Твіндемія – це подвійна пандемія коронавірусу та грипу

Вчені з Університету Піттсбурга повідомили про загрозу "твіндеміі" – поєднання епідемій двох вірусів. Науковці побоюються, що сезон грипу може збігтися зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Увага ВООЗ таки схвалила вакцинацію трьома дозами

Моделювання, яке провели вчені, свідчить про те, що торішній сезон грипу минув без особливих сплесків захворювань.

Зниження рівня захворюваності на грип, за словами вчених, було пов'язаним карантинними заходами проти COVID-19, які спрацювали також і проти грипу. Однак, цьогоріч вірус може бути сильнішим, оскільки люди уже не так суворо дотримуються карантинних умов.

Крім того, природний імунітет до вірусу грипу формується в результаті його циркуляції серед населення. Оскільки, минулого року захворюваність була низькою – імунітету серед населення фактично немає, як наслідок – ризики захворіти на грип – вищі!

Імунітет до грипу залежить від декількох факторів:

як швидко мутують штами РНК-вірусу,

наскільки нинішній штам схожий на той, з яким організм вперше зіткнувся,

чи схожий цей штам на ті, які людина перенесла раніше,

і наскільки давно було інфікування.

І, звичайно, на передачу вірусу впливає взаємодія між людьми, масові зібрання, носіння індивідуальних засобів захисту. Важливо також те, наскільки успішно була вакцинація.

Вакцинація проти грипу важлива в цьому сезоні! Колективний імунітет, отриманий від вакцинації, залежить від кількості людей, які отримали вакцину від грипу в цьому сезоні, і того, наскільки ця вакцина ефективна проти конкретного штаму.

Чому можлива твіндемія

Варто зауважити, що наразі не було історичних прикладів одночасних епідемій. Тому епідеміологічні та статистичні методи не підходять для прогнозування майбутнього осінньо-зимового періоду.

Вчені провели два моделювання того, яким чином торішній сезон грипу може вплинути на кількість захворювань в 2021 – 2022 роках.

Обидва з них показали, що в цьому році очікується набагато більше число заражень грипом, ніж зазвичай.