Тож один із підходів – шукати вірус у навколишньому середовищі, а не серед людей, адже інфіковані виділяють вірусні частинки, які осідають навколо.

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Підхід наукової команди був простим:

вони використали стерильний тампон, який виглядає як звичайна ватна паличка, протерли ним досліджувану поверхню та помістили пробу у спеціальний розчин, який зберіг зразок для транспортування до лабораторії.

Переконавшись, що вірус можливо відновити з поверхонь з акрилу, вінілу та нержавіючої сталі, до яких регулярно торкаються люди, науковці вирішили зібрати відповідні зразки у двох місцевих лікарнях.

Ми брали мазки з поверхонь у палатах з COVID-19 та без COVID-19 у двох лікарнях Оттави протягом приблизно 10 тижнів, зібравши загалом близько 1 000 мазків,

– йдеться в дослідженні.

Вчені зосередилися на об'єктах, до яких часто торкаються, таких як дверні ручки, кнопки ліфта та комп'ютерні термінали, а також підлоги та лавки.

Цікаво, що поверхні, до яких найчастіше торкаються руками, були найчистішими. Ймовірно тому, що їх регулярно дезінфікували. Однак підлоги були зовсім іншою історією.

Результати дослідження

Ми виявляли вірус з підлог у палатах з COVID-19 набагато частіше, ніж у палатах без COVID-19. Ми підозрюємо, що це пов'язано з тим, що частинки вірусу, випущені в повітря зараженими людьми, потім осідають на підлогу, де вони постійно накопичуються з часом, а підлога миється рідше, ніж інші предмети, такі як дверні ручки або комп'ютерні клавіатури,

– розповіли науковці.

Що дають результати аналізу

Пацієнти з COVID-19 мало пересуваються після вступу до лікарні, тож вірус має багато можливостей для накопичення в навколишньому середовищі. Результати дослідження свідчать, що проби з поверхонь допомагають визначити місця, де перебувають інфіковані люди.

Але дослідження обмежувалось лікарнями, де пацієнти та персонал вже регулярно перевіряються на наявність вірусу. Справжня цінність отриманих знань полягає в тому, що вони можуть знадобитися в умовах, коли індивідуальний скринінг не можна проводити регулярно.