Вчені протестували вакцину проти астми

Одна ін'єкція захистила тварин як мінімум на рік від важких симптомів алергічної реакції і не викликала побічних ефектів. Вчені планують використовувати вакцину для профілактики і лікування людей. Попереду клінічні випробування.
Команда дослідників з Франції і розробники з компанії NEOVACS представили нову вакцину від астми, яка здатна забезпечити довгостроковий захист від виснажливих симптомів астми, а також знизити їх тяжкість у важких випадках.
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Чому це важливо
Для алергічної астми характерна гіперчутливість до певних алергенів, найчастіше до пилових кліщів. Вплив пилових кліщів і інших алергенів призводить до вироблення імуноглобуліну Е (IgE) і запальних цитокінів (IL-4 і IL-13) в дихальних шляхах. Ці події спричиняють низку реакцій, що призводять в результаті до гіперчутливості дихальних шляхів, надмірному виробленню слизу і еозинофілії.
Переваги розробленої вакцини
Нова вакцина спрямована на стійку вироблення антитіл проти IL-4 і IL-13. Випробування на моделях мишей показали, що у 90% гризунів вже через 6 тижнів спостерігалися високі рівні антитіл, а захист була довгостроковим.Зверніть увагу! Побічних ефектів вчені також не виявили.
Результати тестування препарату
Через рік після ін'єкції 60% гризунів зберегли рівень антитіл, здатний нейтралізувати IL-4 і IL-13. Вакцинація також значно поліпшила симптоми астми.
Лікування знизило рівень IgE, еозинофілію, вироблення слизу, а також гіперчутливість дихальних шляхів до пилових кліщів, показали спостереження.
Перспектива профілактики
Це означає, що вакцина може використовуватися як для профілактики астми, так і для лікування захворювання, зробили висновок автори. Зараз команда готується до проведення клінічних випробувань.Довідка! Згідно зі статистикою, близько 350 мільйонів людей у світі страждають від астми і у 20% з них хвороба погано піддається контролю наявними препаратами.