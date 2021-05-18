Вчені протестували вакцину проти астми

Одна ін'єкція захистила тварин як мінімум на рік від важких симптомів алергічної реакції і не викликала побічних ефектів. Вчені планують використовувати вакцину для профілактики і лікування людей. Попереду клінічні випробування.

Команда дослідників з Франції і розробники з компанії NEOVACS представили нову вакцину від астми, яка здатна забезпечити довгостроковий захист від виснажливих симптомів астми, а також знизити їх тяжкість у важких випадках.

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Чому це важливо

Для алергічної астми характерна гіперчутливість до певних алергенів, найчастіше до пилових кліщів. Вплив пилових кліщів і інших алергенів призводить до вироблення імуноглобуліну Е (IgE) і запальних цитокінів (IL-4 і IL-13) в дихальних шляхах. Ці події спричиняють низку реакцій, що призводять в результаті до гіперчутливості дихальних шляхів, надмірному виробленню слизу і еозинофілії.

Переваги розробленої вакцини

Нова вакцина спрямована на стійку вироблення антитіл проти IL-4 і IL-13. Випробування на моделях мишей показали, що у 90% гризунів вже через 6 тижнів спостерігалися високі рівні антитіл, а захист була довгостроковим.

Результати тестування препарату

Побічних ефектів вчені також не виявили.

Через рік після ін'єкції 60% гризунів зберегли рівень антитіл, здатний нейтралізувати IL-4 і IL-13. Вакцинація також значно поліпшила симптоми астми.

Лікування знизило рівень IgE, еозинофілію, вироблення слизу, а також гіперчутливість дихальних шляхів до пилових кліщів, показали спостереження.

Перспектива профілактики

Це означає, що вакцина може використовуватися як для профілактики астми, так і для лікування захворювання, зробили висновок автори. Зараз команда готується до проведення клінічних випробувань.

Довідка! Згідно зі статистикою, близько 350 мільйонів людей у ​​світі страждають від астми і у 20% з них хвороба погано піддається контролю наявними препаратами.