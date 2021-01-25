Вчені розкрили 100-річну загадку поведінки ракових клітин
Онкологи з США виявили раніше невивчений зв'язок між метаболізмом і активністю певних ферментів, які використовують для свого розростання ракові клітини. Відкриття дозволить розробити нові види терапії раку на основі регулювання клітинного метаболізму.
Джерело: ScinceDaily
Ще у 1921 році німецький лікар Отто Варбург зробив фундаментальне відкриття – він виявив, що ракові клітини отримують енергію з глюкози дивним чином: замість того щоб "спалювати" її за допомогою кисню, ракові клітини діють як дріжджі – ферментують її. За минулі сто років вчені розглядали різні гіпотези, які б пояснили це, але жодне з цих пояснень не витримало перевірки часом.
До теми Терапія, яка без побічних ефектів повністю вбиває рак: новий фототерапевтичний агент
Яка відповідь
Команда вчених з Меморіального онкологічного центру ім. Слоуна запропонувала нову версію, яка базується на найбільшій добірці результатів біохімічних і генетичних експериментів.
Це ключова сигнальна молекула, яка діє майже як головнокомандувач в клітинному метаболізмі. Коли клітини запускають метаболізм, активність кінази PI3 наростає, а це, своєю чергою, посилює прагнення клітини до поділу.
Перспектива відкриття
Це відкриття змушує переглянути поширену серед біохіміків думку, що метаболізм є вторинним фактором стосовно передачі сигналів до клітини.
Також відкриття вказує на те, що вплив на метаболізм може стати ефективним способом запобігання росту ракових клітин.
Поділитися новиною