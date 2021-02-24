Вчені розробили нові швидкі діагностичні тести на COVID-19

Дослідники медичної школи Університету Міннесоти розробили два нові експрес-діагностичні тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Один з двох нових тестів призначений для виявлення варіантів COVID-19, а другий – для диференціації коронавірусу з іншими захворюваннями, у яких є схожі симптоми.

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Результати дослідження нещодавно були опубліковані в журналі Bioengineering. Незважаючи на те, що багато людей сподіваються на вакцини від COVID-19, широке поширення вакцин очікується тільки через кілька місяців.

Однак наразі здатність швидко та точно діагностувати COVID-19 є вирішальною для мінімізації людських втрат та подальшого поширення вірусу.

Технологія обох тестів використовує передову систему CRISPR / Cas9.

Перший тест — це експрес-діагностичний тест, який може розрізняти варіанти COVID-19. Він може бути виконаний без спеціального досвіду або обладнання і використовує технологію, аналогічну домашньому тестуванню на вагітність. Тест дає результати приблизно через годину.

Другий тест – більш чутливий тест дозволяє дослідникам одночасно аналізувати один і той же зразок на COVID-19 (SARS-CoV-2), грип A і B і респіраторно-синцитіальний вірус шляхом вимірювання флуоресценції (світіння).

Щоб надати доступ до своєї нової технології тестування постачальникам медичних послуг і населенню, дослідники ще вивчають способи розширення масштабів і ліцензування своїх нових діагностичних засобів.