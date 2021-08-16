Вчені розробили незвичний спосіб придушити пошрення всіх штамів коронавірусу

Вчені з Ізраїлю та США виявили, що суміш з нанотіл певної тварини може зупинити поширення коронавірусу, зокрема і такі мутації як Дельта-штам. Так, лами та альпаки дають антитіла, які вчені можуть перетворити в "ефективну зброю" проти коронавірусу.

За словами фахівців, їх можна взяти за основу при розробці інноваційних препаратів і вакцин від коронавірусу. Про це свідчать вже рецензовані результати дослідження.

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Ліки вже створили

За словами доктора Діни Шнайдман-духови зі Школи інженерії та інформатики Єврейського університету, створили ліки на основі "коктейлю" зібраних антитіл. Це дозволить нейтралізувати коронавірус вже на ранніх стадіях лікування.

Нанотіла нейтралізують вірус

Нанотіла – це унікальні антитіла, крихітні імунні білки, які виробляють лами природним шляхом у відповідь на інфекцію.

В ході дослідження вчені виявили, що коктейль з нанотіл лам здатний нейтралізувати вірус і запобігти подальшому інфікування і розвиток важких форм COVID-19. Перед тим зробили щеплення конкретній чорній ламі, на ім'я Уоллі, шматочком білка коронавірусу. Через 2 місяці лама виробила нанотіла проти вірусу.

В ході своєї роботи дослідники виділили 8 нанотіл, здатних зв'язуватися з ділянками білків-шипів коронавірусу, до яких не мають доступу традиційні антитіла, що виробляє людський організм.

Вчені також переконалися, що деякі з них працюють як проти штамів Альфа, так і проти Дельта. Тож, ймовірно, вони працюватимуть і проти інших мутацій.

Засіб ще клінічно випробовують

За словами Шнайдман-духови, зараз засіб ще перебуває на стадії клінічних випробувань і не отримав дозволу на використання в лікарнях. Однак дослідники розраховують на швидкий початок його застосування.

Наголошують, що подібний препарат можна було б застосовувати і як профілактику тим, хто контактував з діагностованими хворими на COVID-19.