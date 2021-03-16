Вчені спрогнозували, коли в Україні зросте смертність від коронавірусу

Україна ще не досягла піку смертності від коронавірусу. Зростання летальних випадків в країні очікують у квітні. Крім того, наразі смертність від коронавірусу уже перевищила осінні показники.

Вчені Національної академії наук України відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.

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Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня,

– йдеться в повідомле інні в НАН.

Крім того, у звіті йдеться, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої.

Смертність весняної хвилі уже перевищила показники осені

12 грудня було зафіксовано середньотижневий рекорд смертності – 225 смертей на добу. Однак це було пов'язано з затримками внесення інформації до реєстру смертей.

Раніше середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків наразі не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов'язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню,

– заявили в НАН.

Водночас летальність від коронавірусу становить близько 2,5% після пікового значення 3% на початку лютого, коли реєстрували мінімальну кількість нових випадків хвороби.

Статистика поширення COVID-19 в Україні: