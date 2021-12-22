Вочевидь, святкування Нового року не мине безслідно. Оскільки науковці прогнозують приріст нових випадків зараження на початку січня.
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Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5 947, 4 678 протягом тижня 22 – 28 грудня 2021 року та 3 115, 7279 – протягом тижня 29 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року,
– йдеться у прогнозі.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні наразі
Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6 610 випадків зараження на день. Натомість кількість летальних випадків за останній тиждень становить 287 смертей на день у середньому.
Статистика коронавірусу за добу
- Вчора, 21 грудня, в Україні виявили 6 363 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед хворих 534 дитини та 208 медичних працівників.
- На жаль, хвороба забрала життя 301 людини. До лікарень потрапила 2 241 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали 19 494 хворих.
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