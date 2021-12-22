Вчені спрогнозували зріст випадків COVID-19 на початку 2022 року

Національна академія наук спрогнозувала пришвидшення поширення COVID-19 в Україні на початку 2022 року. Одразу після святкування Нового року.

Вочевидь, святкування Нового року не мине безслідно. Оскільки науковці прогнозують приріст нових випадків зараження на початку січня.

Увага Від голови до п'ят: як тривога руйнує наш організм

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5 947, 4 678 протягом тижня 22 – 28 грудня 2021 року та 3 115, 7279 – протягом тижня 29 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року,

– йдеться у прогнозі.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні наразі

Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6 610 випадків зараження на день. Натомість кількість летальних випадків за останній тиждень становить 287 смертей на день у середньому.

Статистика коронавірусу за добу

Вчора, 21 грудня, в Україні виявили 6 363 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед хворих 534 дитини та 208 медичних працівників.

На жаль, хвороба забрала життя 301 людини. До лікарень потрапила 2 241 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали 19 494 хворих.

Найнебезпечніша загроза охороні здоров'я у світі, – у G7 про Омікрон – дивитись відео

Станом на 22 грудня в Україні зареєстрували 3 623 079 хворих на COVID-19. 3 376 899 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 93 909 хворих.