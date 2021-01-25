Серед людей з надмірною вагою існує популярний міф, що проблем зі здоров'ям можна уникнути, якщо регулярно підтримувати фізичну активність. Група вчених з Іспанії довела, що це не так. Якщо хочете бути здоровим, доведеться худнути.

Вчені з Європейського університету (European University) в Мадриді провели перше загальнонаціональне дослідження, в якому вивчався взаємозв'язок регулярних фізичних навантажень і здоров'ям у людей із зайвою вагою. Фахівці проаналізували дані про стан здоров'я понад 527,6 тисячі дорослих (середній вік - 42 роки).

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Як відбувалося дослідження

Учасників дослідження розподілили на групи виходячи з індексу маси тіла: з нормальною вагою, надмірною вагою та ожирінням, а також в залежності від їх фізичної активності. Стан серцево-судинної системи вчені визначали за трьома основними факторами ризику хвороб серця та інсультів: наявність в анамнезі цукрового діабету, підвищеного артеріального тиску і високий рівень "поганого" холестерину.

Взаємозв'язок активності з вагою тіла

Приблизно 42% людей в цій когорті мали нормальну масу тіла, у 41% була надлишкова вага, ще 18% страждали ожирінням. Більшість учасників (65,3%) мали дуже низьку активність, тобто не виконували мінімум, рекомендований ВООЗ – 150-300 хвилин аеробних навантажень в тиждень.

Ще 12,3% учасників підтримують недостатню фізичну активність, а 24,2% регулярно займаються фізкультурою і спортом. Близько 30% мали підвищений холестерин, 15% страждають від високого артеріального тиску, у 3% діагностований діабет.

Бути здоровим і товстим – не вийде

Вивчивши зв'язок між усіма цими факторами, вчені визначили, що будь-яка фізична активність, навіть мінімальна знижує ймовірність розвитку діабету і підвищення "поганого" холестерину. Але є і погані новини: у людей з надмірною вагою й ожирінням виявлено високий ризик серцево-судинних захворювань в порівнянні з однолітками з нормальною масою тіла. Крім того, в товстих людей, які регулярно займаються фізкультурою, ризик розвитку діабету в три рази вищий в порівнянні з найледачішими, але стрункими.

На думку авторів дослідження, ці висновки спростовують міф про те, що можна мати зайву вагу і бути при цьому здоровою людиною, якщо приділяти увагу фізичній активності. Фізичні вправи мінімально компенсують негативні наслідки зайвої ваги для здоров'я, і ​​ніяк не позбавляють від проблем з серцем. Тому органи охорони здоров'я повинні приділяти більше уваги пропаганді здорового ваги.