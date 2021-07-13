Так званий годинник старіння iAge вигадали дослідники з Інституту Бака та Стенфордського університету. Кажуть, що такий механізм може оцінити ймовірну тривалість життя.
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Що відомо про iAge
За допомогою комп'ютерного моделювання, вченим вдалося створити алгоритм імунного "годинника". Він заснований на зв'язку рівня білка CXCL9 в крові з системним запаленням.
Система iAge вимірює запальне навантаження і пророкує захворювання:
- які пов'язані зі старінням;
- зниження імунітету з віком;
- також пояснює виняткову тривалість життя у довгожителів.
Програма не тільки дозволяє спрогнозувати ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, а й передбачити темпи її старіння в майбутньому.
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Що з'ясували після аналізу сотень зразків крові
- Загалом, вчені проаналізували зразки крові у понад тисячі людей у віці від 8 до 96 років.
- Спершу вони планували з'ясувати, як з віком змінюються симптоми хронічних запалень.
- Зокрема, вчені виявили незвичайний "маркер старіння" CXCL9. Цей білок виробляється ендотелієм і допомагає у виробленні Т-клітини імунної системи.
- Впродовж процесу старіння і розвитку таких системних запалень – все більше цього білка звільняється, що викликає старіння клітин.