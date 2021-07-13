Вчені з США створили механізм, що визначає біологічний вік людини

13 липня 2021 , 15:45
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Джерело:

Longevity technology

Американські вчені створили систему, яка визначає біологічний вік людського організму. Роблять це за допомогою білків в крові.

Так званий годинник старіння iAge вигадали дослідники з Інституту Бака та Стенфордського університету. Кажуть, що такий механізм може оцінити ймовірну тривалість життя.

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Що відомо про iAge

За допомогою комп'ютерного моделювання, вченим вдалося створити алгоритм імунного "годинника". Він заснований на зв'язку рівня білка CXCL9 в крові з системним запаленням.

Система iAge вимірює запальне навантаження і пророкує захворювання:

  • які пов'язані зі старінням;
  • зниження імунітету з віком;
  • також пояснює виняткову тривалість життя у довгожителів.
Цікаво! У одних людей ознаки старіння проявляються раніше, а у інших – пізніше.

Програма не тільки дозволяє спрогнозувати ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, а й передбачити темпи її старіння в майбутньому.

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Що з'ясували після аналізу сотень зразків крові

  • Загалом, вчені проаналізували зразки крові у понад тисячі людей у віці від 8 до 96 років.
  • Спершу вони планували з'ясувати, як з віком змінюються симптоми хронічних запалень.
  • Зокрема, вчені виявили незвичайний "маркер старіння" CXCL9. Цей білок виробляється ендотелієм і допомагає у виробленні Т-клітини імунної системи.
  • Впродовж процесу старіння і розвитку таких системних запалень – все більше цього білка звільняється, що викликає старіння клітин.
Автор: Аліна Оліховська