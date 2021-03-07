Американські урядові вчені критикують одноразове щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer /BioNTech і Moderna, які призначені для двох доз препарату.

Вчені заявили, що є недостатньо доказів того, що одна доза Pfizer і Moderna забезпечує тривалий захист.

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Дуже важливо, щоб ці вакцини використовувалися згідно з дозволом Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), щоб запобігти захворюванню COVID-19, пов'язаним із ним госпіталізацією і смертю,

– сказав директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс.

Раніше деякі вчені та закликали перейти до щеплення однією дозою препарату, посилаючись на попередні дослідження, які нібито показують, що один укол може бути ефективним. Вони вважають, що перехід на цей режим дозволить США пришвидшити темпи щеплень.

Також в установі наприкінці 2020 року схвалили введення двох доз препаратами компаній Moderna та Pfizer/BioNTech. Крім того, у США схвалено використання режиму одноразової дози вакцини від Johnson & Johnson.

До слова, Україна повинна отримати вакцину Pfizer проти коронавірусної інфекції на початку березня.



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