Вчені стверджують, що штам Омікрон може обходити захист вакцин

Новий штам коронавірусу Омікрон може обходити захист вакцини від коронавірусу. Принаймні про це заявили китайські вчені.

Крім цього, новий варіант може ухилятися від захисту антитіл, які людина отримала від попередньої інфекції. Про це свідчать дані невеликого дослідження.

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Імунна втеча

Вчені вивчили 28 зразків сироватки пацієнтів, які одужують від вихідного штаму SARS-CoV-2. Вони протестували їх на зразках Омікрону.

Результати дослідження підтвердили, що цей варіант, імовірно, "вислизає" від імунного захисту,

– заявив старший науковий співробітник Національного інституту контролю за продуктами та ліками в Китаї Ючун Ван.

І додав, що це є "тривожним сигналом для всього світу"

Що кажуть попередні дані про вакцинацію та Омікрон

Перші лабораторні випробування нового варіанта коронавірусу в Південній Африці показали, що він може "частково ухилятися" від щеплення Pfizer.

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19. Однак ці дані не повні, оскільки результати, засновані на аналізах крові 12 людей.

Штам Омікрон вже з'явився і у Китаї. Країна офіційно підтвердила перший випадок хвороби.

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Крім цього, початкові дані свідчать про те, що Омікрон заражає людей в легкій формі та не є небезпечніший, ніж інші штами.

Однак він у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта. Це вкотре підтверджує побоювання з приводу заразності нового штаму.

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