Вчені створили ГМО картоплю з людським геном ожиріння: який це дало результат

Вчені придумали незвичайний спосіб вирощування більшої картоплі. Вони вбудували в рослину людський ген, який пов'язаний з ожирінням і жировою масою.

У новому дослідженні вчені описали, як пересадка людського білка, що сприяє росту сільськогосподарських культур, може привести до появи більших родючих рослин, що підвищить врожайність сільськогосподарських культур на 50%.

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За словами вчених, їхнє відкриття може призвести до вирощування більшої кількості продуктів харчування, які не займають більше місця для сільського господарства. Це своєю чергою допоможе в боротьбі з глобальним голодом, не збільшуючи вплив на клімат.

Як створили ГМО картоплю

У дослідженні вчені використовували білок, асоційований з жировою масою та ожирінням (FTO). В рослин немає білка, схожого на FTO, і ріст рослин підтримується і регулюється широким спектром генів. Тому, коли FTO вбудовується в рослину, його ніщо не пригнічує.



Справа картопля, отриманий після вбудовування FTO / Фото: Nature

Неочікуваний результат

Дослідники були здивовані тим, що цей ефект призвів до появи більшої картоплі.

Це була дійсно смілива і дивна ідея. Чесно кажучи, ми не чекали якихось серйозних результатів,

– зазначили науковці.

На цю мить дослідження перебуває на дуже ранній стадії, тому не варто очікувати появу генно-модифікованої картоплі на полицях магазинів найближчим часом. Вчені планують провести ряд досліджень безпеки та реплікації, щоб переконатися, що їхні результати були не просто відхиленням від норми.