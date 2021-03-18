Нове відкриття дозволить вченим дати відповіді на важливі питання людської фертильності. До прикладу, чому штучне запліднення часто не дає бажаних результатів. Також це дасть можливість досліджувати одну зі стадій людського розвитку так, як ніколи раніше.

Декілька команд з різних університетів зрозуміли, як імітувати бластоцисти, підштовхнувши вирощені в пробірці людські клітини до утворення кластерів, ідентичних до справжніх.

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Що таке фаза бластоцисти

Фаза бластоцисти починається приблизно через 5 днів після запліднення і триває всього декілька днів. Це перша стадія, під час якої відбувається диференціація клітин по типу. Також вона запускає важливу подію – імплантацію, коли бластоциста закріплюється в матці й починає взаємодіяти з материнськими клітинами, формуючи плаценту.

Людський ембріон на стадії бластоцисти менше міліметра в діаметрі і може містити до 100 клітин. Але цей етап давно привертав увагу біологів і лікарів – на цій стадії часто трапляються викидні та починають розвиватися близнюки.

Результати науковців

Для створення людських бластоцистів біологи з Техаського університету використовували зародкові стовбурові клітини, ізольовані від людських бластоцист. Дослідники вже знали, що при певних умовах ці клітини можуть сформувати нові клітини кожного з трьох типів. Команда продемонструвала, що під дією двох молекулярних сумішей клітини стають як дві краплі схожі на бластоцисти.

Друга група з австралійського Університету Монаш розробила інший рецепт створення бластоцисти. Вчені звернули увагу, що перехідні клітини, які ще не повністю перетворилися в індуковані плюрипотентні клітини, можуть породжувати всі 3 типи клітин, наявних в бластоцисти. Якщо створити їм відповідні умови, вони утворюють сфери, дуже схожі на бластоцисти.

Обидві команди науковців довели, що створені ними бластоцисти володіють багатьма характеристиками людських бластоцист. Вони мають приблизно таке ж число клітин і такі ж гени. А в чашці для культивування вони відтворюють такі самі ранні етапи імплантації.