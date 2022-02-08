Вчені створили нові тести, які визначають COVID-19 за 4 хвилини

ПЛР-тест вважають найбільш точним, щоб виявити коронавірус. Утім результату потрібно чекати кілька годин.

Дослідники з Університету Фудань у Шанхаї заявили, що мають швидше, але не менш точне рішення. Вони розробили новий тест на коронавірус, який дає результати протягом 4 хвилин.

Цікаво KSE прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Україні

Що відомо про новий тест

Команда вчених заявила, що вони використовують спеціальний датчик для аналізу генетичного матеріалу з мазків. Це може зменшити потребу в тривалих лабораторних тестах на COVID-19.

Ми впровадили електромеханічний біосенсор для виявлення SARS-CoV-2 в інтегрований і портативний пристрій-прототип і показали, що він виявив (вірусну РНК) менш ніж за 4 хвилини,

– мовиться у заяві.

Ба більше, як заявили науковці, їхній метод не лише швидкий, а й простий в експлуатації, має високу чутливість та портативність.

Вже провели перші дослідження

Спершу вони взяли зразки у 54 осіб у Шанхаї:

33 з них були інфіковані коронавірусом;

серед яких були люди з лихоманкою, які не мали коронавірусу;

хворі на грип;

здорові добровольці.

Паралельно проводили ПЛР-тестування. Як заявили фахівці, результати їхнього методу ідеально збігаються з тестами ПЛР.

​Увага Наскільки безпечні вакцини проти коронавірусу для людей з раком

Краще, ніж ПЛР

Дослідники також заявили, що після розробки їхній тестовий пристрій можна використовувати для швидкого тестування в різних ситуаціях, зокрема в аеропортах, медичних установах і навіть вдома.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу