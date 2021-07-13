Як і коли його вводити – вирішує сама жінка. Ба більше, він може також і запобігати інфекціям, що передаються статевим шляхом.

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Новітній засіб проти небажаної вагітності і не тільки

Американські вчені розробили моноклональні антитіла проти сперматозоїдів – Human Contraception Antibody (HCA). Вони є безпечними та мають сильну аглютинацію (тобто, злипання) сперматозоїдів.

HCA, мабуть, підходять для використання як протизаплідний засіб,

– пояснила професорка медицини Дебора Андерсон.

Вона додала, що препарат міститься в розчинній плівці і вводиться вагінально. Його можна використовуватися на вимогу, а не регулярно.

Довідка. Попри доступність безлічі ефективних методів контролю над народжуваністю, понад 40% вагітностей у всьому світі є небажаними, кажуть науковці.

Дослідники також вважають, що HCA можна комбінувати з іншими антитілами, наприклад, проти ВІЛ і вірусу простого герпесу, для багатоцільової технології профілактики.

Як випробовують ефективність препарату

Щоб оцінити, наскільки препарат підходить для контрацепції, дослідники протестували HCA в лабораторних умовах.

Препарат змішували зі спермою здорових волонтерів. Потім його тестували.

Протягом 15 секунд сперма ставала нерухомою і міцно злипалася.

Дослідники також виявили, що НСА не викликають запалення піхви.

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Зараз HCA проходить клінічні випробування фази I. Завдяки своїй ефективності і профілю безпеки, препарат може заповнити прогалини в області контрацепції, вважають дослідники.

"HCA можуть застосовувати жінки, які з різних причин не використовують доступні зараз методи контрацепції", – сказала Андерсон.