Нова стратегія вже показала хороші результати під час тестування у лабораторних умовах. Вчені сподіваються, що вона також може бути ефективною проти вірусів корони.

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Про створення пасток

Останні кілька років команда експериментувала з програмуванням ДНК, щоб скласти її у блоки та пластинки, а потім зібрати у форму, яка нагадує оригамі. У своїй новій роботі дослідники вирішили дізнатись, чи зможуть вони застосувати цю технологію для виготовлення порожнистих тіл розміром приблизно з вірус, які б затиснули його і запобігли зараженню клітин.

Вони розпочали з фігури під назвою ікосаедр, що складається з 20 трикутних поверхонь. Використовуючи ДНК-оригамі, вони створили напівоболонку з 180 субодиниць, а її центр вирівняли молекулами, які зв’язуються з вірусами. Щоб уловлювачі не розкладалися в рідинах організму, зовнішні поверхні опромінили ультрафіолетовим світлом і обробили поліетиленгліколем та оліголізином.

Виготовлені пастки вчені протестували на лабораторних клітинних культурах, що містили сироватку миші, а також людські клітини та віруси. Протягом 24 годин структури залишалися стабільними в сироватці крові та успішно захоплювали 2 різних типи вірусів: гепатит В та аденоасоційовані віруси. В обох випадках пастки перешкоджали вірусам заражати клітини людини.

Навіть проста напівоболонка правильного розміру демонструє помітне зниження активності вірусу. Якщо ми помістимо 5 місць прив’язки вірусу зсередини, наприклад, відповідні антитіла, ми вже зможемо блокувати вірус на 80%, а якщо включимо більше, то досягнемо повного блокування,

– говорить автор дослідження Хендрік Дітц.

Інші застосування пасток

Наступним етапом, кажуть дослідники, буде випробовування пасток на мишах. Також вони очікують, що людський організм буде добре їх переносити. Але в кінцевому підсумку команда сподівається, що основну технологію побудови наноструктур з ДНК-оригамі, можна буде використовувати в інших програмах, зокрема: