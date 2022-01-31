Вчені створили пластир для загоєння ран: як він працює

Група дослідників з Університету електронних наук та технологій Китаю розробила спеціальний пластир для пришвидшення загоєння ран. Прилад вже протестували на лабораторних щурах.

Впродовж тисячоліть люди шукали способи прискорити загоєння ран. Тепер науковці створили електрично заряджений пластир із тонкої плівки, який допомагає ранам загоюватися швидше.

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Попередні дослідження показали, що за допомогою електричного струму рани загоюються швидше. На жаль, цей підхід був досить обмеженим, оскільки розроблене обладнання було доволі громіздким та складним. Але вчені з Китаю створили невеликий гнучкий пластир, який використовує цілющі властивості електрики без необхідності такого обладнання.

Що відомо про розробку

Пластир має 4 шари:

Верхній та нижній шари виготовлені з електрично зарядженого пластику та отримують свій заряд при контакті зі шкірою.

Один із середніх шарів виготовлений із силіконового каучуку, який допомагає пластиру повторювати контури шкіри.

Інший шар виготовлений зі сплаву із пам'яттю форми. Його мета – зблизити краї рани.

Попри все наповнення, пластир лише 0,2 міліметра за товщиною.



Принцип роботи пластиру для загоєння ран / Зображення Science Advances

Результати досліджень на щурах

Дослідники накладали пластир на прямі та круглі види ран у піддослідних щурів. Порівнявши швидкість загоєння з іншими типами пов'язок та з неперев'язаними ранами науковці виявили, що круглі рани, оброблені пластиром, загоїлися на 96,8% через 8 днів. Натомість інші види пов'язок впоралися за цей час лише на 76,4 –79,9%. Тим часом рани, на які не накладали жодних пов'язок, загоїлись лише на 45,9%.

При загоєнні прямолінійних ран дослідники отримали ті ж результати. Хоча ті загоювалися швидше, ніж круглі, оскільки першим потрібно значно менше нової шкіри для загоєння.

Науковці планують продовжувати вдосконалювати функції свого пластиру та продовжувати дослідження.