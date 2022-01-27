Утім вони попередили, що існує високий ризик, що він проникне у людську популяцію. Тож новий варіант потенційно може нести небезпеку для людини.
Увага Нові штами COVID-19 будуть заразніші ніж Омікрон, – ВООЗ
Як повідомили вчені, річ у тім, що коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2.
Що відомо про новий варіант
Насправді не так багато. Природу NeoCoV все ще достатньо не вивчили.
Наразі NeoCoV виявили у кажанів в ПАР. Поки він циркулює у цій популяції. Однак вчені відзначили, що за його поширенням треба пильно стежити. Вірус може мутувати і після цього проникнути в людську популяцію,
Випадки поширення цієї групи вірусів слід ретельно відстежувати, враховуючи їхній потенціал появи у людей,
– заявили науковці.
За даними фахівців, для взаємодії з організмом людини – вірусу потрібна певна мутація. Зараз він загрожує тільки кажанам.
Напередодні експерти ВООЗ заявили, що збільшення тривалості циркулювання коронавірусу збільшує його спроможність мутувати, а тому наступний штам буде більш заразним, а головне – смертоноснішим.