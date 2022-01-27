Вчені з Уханя попередили про небезпеку нового коронавірусу в ПАР

Науковці з Уханя знайшли новий варіант коронавірусу, який назвали NeoCoV. Наразі його виявили лише у кажанів.

Утім вони попередили, що існує високий ризик, що він проникне у людську популяцію. Тож новий варіант потенційно може нести небезпеку для людини.

Увага Нові штами COVID-19 будуть заразніші ніж Омікрон, – ВООЗ

Як повідомили вчені, річ у тім, що коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2.

Що відомо про новий варіант

Насправді не так багато. Природу NeoCoV все ще достатньо не вивчили.

Наразі NeoCoV виявили у кажанів в ПАР. Поки він циркулює у цій популяції. Однак вчені відзначили, що за його поширенням треба пильно стежити. Вірус може мутувати і після цього проникнути в людську популяцію,

Випадки поширення цієї групи вірусів слід ретельно відстежувати, враховуючи їхній потенціал появи у людей,

– заявили науковці.

За даними фахівців, для взаємодії з організмом людини – вірусу потрібна певна мутація. Зараз він загрожує тільки кажанам.

Про це мовиться у публікації на сайті препринтів повноцінних статей із біологічних наук. Це означає, що поки робота вчених не пройшла експертної оцінки.

Напередодні експерти ВООЗ заявили, що збільшення тривалості циркулювання коронавірусу збільшує його спроможність мутувати, а тому наступний штам буде більш заразним, а головне – смертоноснішим.