Витік даних про грант

Про це свідчить аналіз документів, витік яких стався нещодавно. У заяві про надання гранту від Агентства з дослідницьких проєктів при американському міністерстві оборони йшлося про те, що міжнародна команда вчених раніше планувала об'єднати генетичні дані схожих штамів для того, щоб створити новий вірус.

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Експерти вважають, що створення нового вірусу могло бути частиною роботи з розробки вакцини, яка буде працювати проти коронавірусів.

Спільна заявка була подана ще у 2018 році. Тепер інформація про це потрапила в розпорядженні аналітичної групи Drastic, яка аналізує походження коронавірусу.

Заявка продавалася від імені вчених з США, Китаю і Сінгапуру, але її відхилили. При цьому експерт в області генетики заявив виданню, що подібного роду робота може пояснити, чому близький родич COVID-19 так і не був виявлений в природі.

Найближчий природний вірус-штам Banal-52, зареєстрований у Лаосі минулого місяця. Він на 96,8 % схожий на COVID-19. Поки що не було виявлено жодного прямого предка, який, як очікується, буде схожий на 99,98%.

Дослідження планували проводити в Китаї

Ці дослідження мали проводитися в Інституті вірусології міста Ухань, представники якого неодноразово спростовували факт роботи над створенням COVID-19.

Тим часом експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я під час попередньої поїздки в Китай не змогли переконатися в тому, що в цьому інституті таких робіт не проводилося. Влада Китаю також категорично спростовують версію про лабораторне походження коронавірусу.

Раніше комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу. Це зробили через можливий конфлікт інтересів.

Дослідження походження коронавірусу