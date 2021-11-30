Як вдалось знайти ключовий ген

Метод виявився ефективним на моделях мишей та людських тканин. Незабаром вчені планують старт клінічних випробувань.

Увага Як родимки перетворюються у меланому

Дослідження принстонських вчених описує ряд хімічних компонентів, що значно підвищують відгук на хіміо- та імунотерапію у мишей з метастазуючим раком молочної залози.

Йдеться про ген MTHD, що кодує білок метадерін, який відповідає не тільки за утворення метастазів, а й за опір пухлини хімієтерапії.

Фактично, MTHD – це найважливіший ген, який потрібний злоякісним клітинам для виживання та розвитку, – пояснив біолог з Принстонської команди.

Блокування з'єднання

Згодом вчені дізналися більше про ген MTHD. Миші, яким видалили цей ген, розвивалися нормально, а ті, які мали рак грудей, демонстрували набагато менше метастазів. Те саме спрацювало і проти раку простати, легенів, кишківника, печінки та інших видів онкології.

Увага! Кристалічна структура метадеріну показала, що білок має пару виступів, які з'єднуються з двома отворами на поверхні іншого білка, SND1. Вчені підозрюють, що, порушивши цей зв'язок, можна ще більше придушити шкідливу дію MTHD.

Перспектива відкриття

Вчені два роки шукали відповідні молекули, доки не натрапили на те, що назвали "панацеєю". Знайдене з'єднання запобігає зчеплення білків, що заважало імунній системі атакувати ракові клітини.

Надалі вчені мають намір підвищити ефективність сполуки та знизити необхідну дозу препарату. Вони сподіваються зробити все необхідне для початку клінічних випробувань через 2 – 3 роки.